Juventus-Inter sarà una gara di duelli nei duelli e su Tuttosport si comincia ad analizzarli con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio di sabato prossimo. Si parte sugli esterni, a destra potrebbe esserci il confronto tra Dumfries e Joao Mario, che Tudor sembra orientato a dirottare sulla fascia sinistra (Cambiaso è squalificato), a meno che non opti per Kostic o McKennie. L'olandese è il cliente peggiore in Serie A, l'anno scorso mandò al manicomio Savona.

La sfida attacco-difesa nella metà campo bianconera vedrà come probabile anello debole Kelly, ma il reparto ha recuperato Bremer, rispetto allo scorso anno: col brasiliano in campo non ha mai preso gol nelle ultime otto gare in A. Sarà il compito della coppia Lautaro-Thuram scardinare le certezze bianconere.

Duello a centrocampo tra Barella da una parte e Thuram dall'altra. All'azzurro il compito di frenare le ripartenze bianconere, mentre il francese sarà il riferimento centrale per Yildiz, dai cui piedi passa buona parte delle azioni offensive juventine. L'obiettivo di Tudor è costringere Barella a rincorrere, mettendo in difficoltà gli avversari.

Avvicinandosi ai pali protetti da Sommer, c'è la grande sfida Acerbi-David. L'azzurro va più in difficoltà contro le punte non tradizionali e le caratteristiche del canadese, uno che svaria molto, possono metterlo in difficoltà.