Arrivano nuovi sviluppi sulla situazione di San Siro. Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, infatti, la giunta comunale di Milano ha chiesto un confronto informale alla Corte dei Conti. Il faro è puntato sul prezzo di vendita, fissato dall'Agenzia delle entrate in 197 milioni di euro. I magistrati, non potendo dare pareri preventivi, si sono semplicemente raccomandati di fare tutte le valutazioni col massimo scrupolo.

Ancora da definire anche la questione delle bonifiche. C'è una bozza di accordo tra Comune e club per una compartecipazione di Palazzo Marino con 36 miliardi di euro scalati rispetto ai 197 milioni iniziali. Cifra che potrebbe rappresentare un elemento di criticità per la Corte dei conti. I tempi sono strettissimi: il 10 novembre scatterà il vincolo sul secondo anello. Si cercherà di fare tutto entro fine mese, ma non è così semplice. Tra questa settimana e la successiva si cercherà di far passare la delibera in giunta, poi ci saranno almeno un paio di commissioni consiliari e infine l'approdo in Consiglio.