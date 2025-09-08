Nuove dichiarazioni da parte di Hüseyin Calhanoglu, padre di Hakan, rimbalzano dalla Turchia. A riportarle è Hurriyet. "Quando tornerà Hakan in Süper Lig? Dio solo lo sa. Hakan è attualmente soddisfatto del suo club e continuerà a giocare all'Inter. Ha un contratto per altri due anni. Un trasferimento è fuori questione", la risposta di Calhanoglu senior.

In estate il centrocampista nerazzurro è stato al centro di tantissime voci riguardanti in particolar modo il Galatasaray e poi anche il Fenerbahçe, ma nulla è mai realmente sfociato in una trattativa. Lo stesso Hüseyin si era esposto in prima persona auspicando un ritorno a Istanbul del classe '94 nerazzurro.