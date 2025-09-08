Giancarlo Camolese parla a Tuttosport della situazione in casa Torino e torna alla prima giornata di campionato, quando l'Inter ne segnò cinque ai granata. "Io cinque gol a San Siro li ho presi e vorrei dire che quando capitano serate così intanto vorresti cancellarti dallo stadio e contemporaneamente vorresti aiutare i calciatori - dice -. Poi però arriva il momento, esattamente come ha fatto Baroni, di metterci la faccia. Sono partite in cui gli avversari fanno tutto bene, giocando al massimo delle proprie possibilità".

"A quel punto c’è poi da valutare, correggere e poi pensare alla partita dopo, come ha fatto il Torino - prosegue Camolese -. Di fronte aveva la Fiorentina, una buona squadra: non era per niente una partita facile, quindi direi che la squadra ha reagito bene. Dopo questa sosta il campionato entrerà nel vivo, ma pure i giocatori entreranno in forma. Bisognerà aspettare per dare un giudizio".