Claudio Ranieri, senior advisor della Roma, concede un'intervista a Sky Sport nella quale parla della situazione economica del club, alle prese con le tenaglie del Fair Play Finanziario che costringono il club capitolino a dover tenere d'occhio le risorse finanziarie: "Innanzitutto, dovremmo stare in regola con i conti. Vediamo come va il campionato, come ci piazzeremo e come andrà in Europa League: sono tutte entrate che ci porteranno dei valori aggiunti. Poi, al limite, ci sarà da vendere qualcosa: non possiamo permetterci di prendere il cartellino rosso, ovvero l'esclusione dalle competizioni. Quindi, dobbiamo tenere i conti a posto".