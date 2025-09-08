Brutta tegola per Antonio Conte che perde Amir Rrahmani. Il difensore azzurro, rientrato dall'impegno con la Nazionale kosovara dopo l'infortunio rimediato durante Svizzera-Kosovo, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno espresso un verdetto che non fa piacere ai tifosi partenopei. Per il 31enne c'è lesione. A divulgare la notizia è lo stesso Napoli attraverso i canali ufficiali. Di seguito la nota.

"In seguito all'infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l'esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo".