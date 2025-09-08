Per Israele-Italia, Gennaro Gattuso conferma 9/11 della squadra scesa in campo contro l'Estonia venerdì sera: Gianluca Mancini sostituisce Riccardo Calafiori al centro della difesa, mentre Manuel Locatelli fa cambiare la configurazione al centrocampo prendendo il posto di Mattia Zaccagni. Seconda partita consecutiva per gli altri nove elementi, compresi i tre interisti Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Nicolò Barella. In panchina gli altri due nerazzurri Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito. 

UFFICIALE ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Raspadori, Calafiori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Maldini. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Sezione: Focus / Data: Lun 08 settembre 2025 alle 19:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print