Dopo la vittoria contro la Fiorentina e la qualificazione aritmetica alla Final Four della Serie A Women's Cup, l'Inter Women di Gianpiero Piovani si prepara a scendere di nuovo in campo per un'altra sfida europea, in programma per mercoledì 10 settembre alle 20.00 contro l'Hibernian FC Women. Contro le scozzesi di Edimburgo, le nerazzurre scenderanno in campo il prossimo mercoledì per il match valido per l'andata del primo turno di qualificazione della UEFA Women's Europa Cup, e il mercoledì successivo, 17 settembre, sempre ore 20:00, per il ritorno. 

La gara di andata si giocherà al KONAMI Football Centre e verrà trasmesso in diretta dai canali nerazzurri, in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e sul canale YouTube. La vincente della doppia sfida accederà al secondo turno di qualificazione, fase a eliminazione diretta. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 08 settembre 2025 alle 16:19
Autore: Egle Patanè
