Con l'Inter Primavera di Benny Carbone a riposo per la sosta dedicata alle Nazionali, sono state le altre squadre del vivaio nerazzurro a prendersi la scena nel week-end appena passato. Di seguito il quadro di tutti i risultati con i relativi marcatori:

UNDER 18 Campionato, 1ª Giornata: Frosinone-Inter 3-3 Reti: 7 D’Agostino, 33’ Putsen, 87’ Evangelista

UNDER 17 Amichevole, Inter-Novara 6-1 Reti: 11’ Matarrese, 12’ Dade Lombardi, 65’ Gjeci, 74’ Salviato, 80’ Bettelli, 85’ Puricelli.

UNDER 15 Bayern Cup Fase a gironi: Porto-INTER 2-1 Reti: 50’ Pititto.

Fase a gironi: INTER-Liverpool 5-0 Reti: 17’ Giovannoni, 2', 28’ Sarè, 30’ Livella, 46’ Zoumbare.

Fase a gironi: INTER-Real Sociedad 3-1 Reti: 6’ Sanogo, 37’ Sarè, 44’ Giovannoni.

Quarti di finale: Bayern Monaco-INTER 1-3 Reti: 2’ Sanogo, 10’ Giovannoni, 50’ Pititto.

Semifinale: Porto-INTER 3-0.

Finale 3°/4° posto: INTER -Real Sociedad 2-0 Reti: 28’ Livella, 39’ Giovannoni.

UNDER 16 Amichevole: INTER-Lecco 3-2 Reti: 43’ Penta, 54’ Foroni, 80’ Forlani.

UNDER 19 FEMMINILE Amichevole, Caronnese-INTER 0-3 Reti: 31’ Giudici, 38’ Romanelli, 54’ Corti.

UNDER 17 FEMMINILE Amichevole, INTER-Como 2-1 Reti: 28’ Arfani, 25’ Vigetti.

UNDER 15 FEMMINILE Trofeo Balocco INTER-Milan 0-1

INTER-Freedom 23-0 Reti: 2’, 21’, 24', 26', 28', 31' Franceschi; 4’, 16’, 18’, 22’, 29’ Della Morte; 12’, 34’ Piccaluga; 14’, 19’, 32’, 36’, 38’, 40’ Rizzotto; 27’, 37’ Loda; 33’ Molinari; 39’ Sala.

INTER-Monza U13M 0-3

