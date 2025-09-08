In vista dell'ultima giornata di qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026, l'Argentina di Lionel Scaloni è già arrivata a Guayaquil, in Ecuador, per preparare la sfida contro la Nazionale locale in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Senza Lionel Messi e Cristian Romero, il CT campione del mondo dovrà apportare diverse modifiche alla squadra che ha brillato e giocato bene qualche giorno fa al Monumental contro il Venezuela.

Cambi che riguarderanno anche l'attacco, dove, secondo TyC Sports, non è chiaro se Julián Álvarez rimarrà unico riferimento o se tornerà a giocare al fianco di Lautaro Martínez, che ha segnato la scorsa giornata e potrebbe prendere il posto della Pulga. L'incertezza sulla formazione titolare si dissolverà gradualmente dopo la conferenza stampa di Scaloni in programma oggi alle 10 locali, le 19 italiane.