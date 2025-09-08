"Io sono contento che Pio Esposito abbia una presenza in Serie A ed è convocato. C'è la speranza, ma c'è anche il rischio che per fare tutto in fretta si bruci". Così l'ex ct della nazionale italiana, Giampiero Ventura, parla a Radio Rai della situazione in azzurro. "Ha bisogno di giocare, è bello averlo convocato ma devi dargli la possibilità di poter giocare", dice.

"Basta pensare a Camarda che era un astro nascente e ora è a Lecce per trovare un minimo di spazio. E' il sistema che deve mettere in condizione la nazionale di poter fare delle scelte e di avere continuità. In certi momenti abbiamo avuto molta meno qualità di quella che avevamo nel Mondiale 2006".