Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Secondo il Corriere dello Sport alla fine sarà questa la mediana, in pieno 'stile Inzaghi', a cui si affiderà Chivu per Juventus-Inter, big match in programma sabato 13 settembre alle ore 18 nell'immediato rientro dalla sosta nazionali. Il grande vantaggio che spinge l'armeno (al momento) verso una maglia da titolare risiede proprio nel fatto che l'ex Roma è uno dei pochi giocatori che sono rimasti ad allenarsi ad Appiano e questo "vale come un’automatica candidatura per Torino".

Il maggiore indiziato ad accomodarsi in panchina sarebbe dunque Sucic, anche se - secondo il Corsport - "potrebbe restare fuori Calhanoglu, come al debutto in campionato, allora - si legge -. Del resto, nell’occasione, la squadra nerazzurra aveva demolito il Torino, rifilando a Baroni una cinquina. Il turco, però, pur rimanendo sott’acqua contro l’Udinese, è comunque il giocatore che può prendere in mano la squadra. E, con la sua visione di gioco, innescare le verticalizzazioni rapide. Che poi sono la principale richiesta fatta da Chivu ai suoi uomini".



La grande novità in campo dall'inizio sarà Akanji. Nonostante i pochi allenamenti con i compagni rappresentino un rischio, lo svizzero dovrebbe essere preferito a Bisseck nella difesa a tre completata da Acerbi e Bastoni.