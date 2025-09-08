Intervistato da Simone Togna per Mediaset, Piotr Zielinski ha ribadito la sua voglia di lasciarsi alle spalle la brutta scorsa stagione a livello personale e il suo desiderio di rilanciarsi in maglia interista. "Sono partito subito con piccoli infortuni che non mi hanno mai permesso di essere al top, poi ne è arrivato uno quando stavo prendendo la fiducia giusta e trovando la continuità mia. Purtroppo gli infortuni hanno lasciato il segno nella mia prima stagione all’Inter, ma è andata bene e sono contento. Quest’anno voglio dimostrare di essere un giocatore da Inter, con qualità per dare tanto alla squadra".

Sarai come un nuovo acquisto...

"Voglio rimanere, voglio dare il massimo, voglio fare vedere ai tifosi lo Zielinski prime".

Si riparte da Juve-Inter.

"Sarà una partita difficilissima, però abbiamo tutte le qualità per fare bene, saremo carichi per portare tre punti a Milano".

Sulla posizione in campo.

"Io sono disposto a tutto, posso giocare ovunque a centrocampo: darò il massimo in qualunque posizione mi metterà il mister".

Fa ancora male il ricordo dello 0-5 in finale col Psg?

"Nessuno strascico, è il passato. Quest'anno eravamo partiti bene, poi siamo scivolati con l’Udinese, ma ci sono tantissime partite da giocare e tantissimi punti in palio”.

Scudetto e Champions restano obiettivi reali?

"L’Inter deve puntare sempre in alto in tutte le competizioni e cercare di vincere".

Napoli favorito per lo scudetto?

"Si vedrà. Noi siamo forti, abbiamo tantissime qualità, cercheremo di arrivare alla fine della stagione in cima".