Luca Tabbiani, allenatore del Trento, ha parlato a TMW Radio, soffermandosi sul girone A di Serie C, citando ovviamente anche l'Inter U23: "Non vedo il Brescia come un outsider, ma come una candidata a lottare per la promozione, insieme a Vicenza e Cittadella. Ha tantissime qualità, così come l’Inter Under-23, che crescerà molto durante la stagione. Sul match con l’Union Clodiense, è stata una partita particolare: siamo partiti bene, con la sensazione di poter colpire, ma un gol su punizione rapida ci ha condizionati".