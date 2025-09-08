Intervistato dal Corriere Fiorentino, Robin Gosens ha rivelato di avere cullato l'idea di un clamoroso ritorno all'Atalanta, la squadra dalla quale poi arrivò all'Inter nel 2021: "Mi hanno chiamato e fatto sapere dell'interesse. Non nego di averci pensato perché Firenze per me ormai è casa, ma anche Bergamo lo è. Lì ho passato anni bellissimi e alla città mi lega il periodo tremendo del Covid: è un rapporto che va oltre lo sport e che rimarrà per sempre. Proprio per questi sentimenti contrastanti ho detto subito che avrei lasciato carta bianca ai club. Quando la Fiorentina mi ha detto 'no chance' di andar via sono stato felicissimo di rimanere".