Un anno dopo la sessione di mercato che vedeva rimbalzare Bento Matheus Krepski nelle orbite di mercato dell'Inter, che poi virò per l'acquisto di Josep Martinez, il nome del portiere brasiliano torna alle cronache. La valutazione da 20 milioni dell'Athletico Paranaense scoraggiò Marotta e compagnia e il giovane estremo difensore decise di accettare le ricche avance dell'Al-Nassr. Scelta di cui, secondo le ultime di Calciomercato.com, il ventiseienne sembra pentito.

Bento, secondo Cm.com, ha provato a lasciare la Saudi League per trasferirsi in Europa, ma il tentativo non è andato a buon fine. L'entourage del giocatore ha reso nota una clausola che gli consentirebbe di lasciare il club saudita "a cifre agevolate" e avrebbe informato l'Inter, club con il quale sono stati avviati i contatti ma che sembrerebbe aver abbassato l'asticella dell'interesse nei suoi confronti.