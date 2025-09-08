Prestazione negativa per Stefan de Vrij ieri a Kaunas contro la Lituania, nella risicata vittoria della Nazionale dei Paesi Bassi di Ronald Koeman. Il difensore dell'Inter è stato protagonista di un match alquanto opaco, frutto, secondo la stampa locale, soprattutto degli zero minuti giocati con la maglia nerazzurra in questo avvio di stagione. La musica è decisamente cambiata quando Koeman ha inserito al suo posto Jurrien Timber, un cambio che secondo l'ex allenatore oggi analista di ESPN Hans Kraay può valere come indicazione per il futuro.

Kraay ha infatti affermato: "Penso che Timber abbia ottime possibilità di diventare il partner di Virgil. Van Dijk è grande e forte, Timber è veloce e ha anche la palla tra le linee un po' più velocemente di Van Dijk. Jan Paul Van Hecke lo fa spesso al Brighton, ma è meno audace qui con la nazionale olandese. Immagino che Timber diventerà il partner di Van Dijk".