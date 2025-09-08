Ospite sulle frequenze di Radio TV Serie A, Giulio Donati ha ripercorso tutte le tappe della sua carriera, compresa quella vissuta all'Inter tra vivaio e prima squadra: "Ogni personaggio della squadra del Triplete mi ha lasciato qualcosa, a partire dal mister Mourinho che aveva tenacia e ti trasmetteva la voglia di vincere in tutti i modi - le sue parole -. E' un allenatore che non mi dimenticherò mai. Cito anche Zanetti, era un esempio come capitano: sapeva scherzare ed essere serio a seconda delle situazioni. Poi mi viene in mente la grande qualità di Milito; infine mi ricordo Materazzi, quello che mi aveva preso più a cuore. Mi voleva in camera con lui, è stata veramente un'esperienza stupenda. A a lui devo tantissimo perché mi ha facilitato il cammino".