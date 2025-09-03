Un anno dopo Davy Klaassen, l'Ajax riaccoglie tra le proprie fila un altro suo ex grande talento che poi ha vissuto alterne fortune in giro per l'Europa: è ufficiale infatti il ritorno ad Amsterdam di Kasper Dolberg, 28enne attaccante danese prelevato dall'Anderlecht, che ha già vestito la maglia dei Lancieri dal 2016 al 2019 giocando 119 partite ufficiali e segnando 45 gol. Con l'Ajax, ha vinto tre trofei nel 2019: il campionato nazionale, la Coppa d'Olanda e la Supercoppa Johan Cruijff. Dopo aver lasciato Amsterdam nel 2019, Dolberg ha continuato la sua carriera tra Nizza, Siviglia, Hoffenheim e appunto Anderlecht.

Così il direttore tecnico dell'Ajax Alex Kroes: "Dolberg è tornato in un territorio a lui familiare. Conosce l'Ajax, il club conosce lui e le sue qualità. Per quanto ci riguarda, si inserisce perfettamente nella nostra attuale rosa come attaccante e ci rende migliori e più versatili nelle varie competizioni in cui militiamo. Siamo felici che abbia scelto di nuovo l'Ajax e non vediamo l'ora di vedere il suo contributo nelle prossime stagioni".