Brutte notizie per la Juventus giungono dal Portogallo: la Federcalcio lusitana ha infatti comunicato che l'esterno Francisco Conçeicao ha dovuto lasciare il ritiro di Budapest per via di un fastidio muscolare in base al quale è stato dichiarato non idoneo dalla Direzione Salute e Prestazioni della FPF per la partita di martedì contro l'Ungheria, valida per la fase di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

Francisco Conceição ha già lavorato separatamente dal resto dei suoi colleghi per precauzione nel primo allenamento alla Cidade do Futbol, dopo aver abbandonato l'ultima partita di campionato a causa di una botta, ed era rimasto in panchina nella gara vinta contro l'Armenia. Ora bisogna capire se ci saranno i margini per un recupero lampo in vista della partita di sabato con l'Inter.