Intervistato da Now Spor, l'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk ha parlato di Hakan Calhanoglu, ancora una volta nei pensieri della dirigenza e dello staff del Cimbom: "Hakan era un giocatore che volevamo davvero. È un grande tifoso del Galatasaray. Ha fatto una grande dichiarazione sul fatto di fare un grande sacrificio in futuro. Abbiamo fatto un altro tentativo la scorsa settimana, ma l'Inter ha detto di non essere disposta a venderlo. Hanno detto che lo avrebbero fatto se avessimo offerto un prezzo molto più alto del normale. Abbiamo fatto un tentativo" ha detto.

"İlkay (Gundogan, ndr) ha sacrificato il suo stipendio e anche Hakan avrebbe fatto lo stesso, ma il suo club aveva aspettative molto alte. Se l'Inter ce lo avesse ceduto, avremmo dovuto spendere 40-45 milioni. È un giocatore molto importante. Ecco perché la sua operazione è stata difficile per noi. C'è stato un altro tentativo la scorsa settimana. Anche Hakan ha fatto sacrifici. Ma l'Inter ha detto di non voler effettuare il trasferimento. Il motivo per cui il trasferimento non è avvenuto è perché l'Inter non voleva venderlo e non credo che cambierà nulla".