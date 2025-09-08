Ricordate quando, in una delle sue prime interviste italiane, Denzel Dumfries raccontò di essere stato pesantemente redarguito dai compagni di squadra per aver azzardato l'inserimento del pollo in un piatto di pasta al pesto? È ormai assodato che il concetto di pasta come primo piatto non appartiene alla cultura culinaria degli altri Paesi, specie tra i calciatori, e la controprova arriva dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Nettavisen Sport dal nuovo difensore del Bologna, il norvegese Torbjorn Heggem.

Heggem che nel corso dell'intervista ha raccontato il momento un po' di imbarazzo vissuto in una delle sue prime visite in un ristorante della città emiliana: "Ho imparato un po' di cose sulla cultura italiana che pensavo di sapere, ma non è così. Quando sono andato al ristorante ho ordinato pollo e pasta, ma si sono stati portati separatamente. Io non capivo, poi una persona vicina a me mi ha spiegato che prima avrei dovuto mangiare la pasta, poi il pollo. Non si possono mischiare gli ingredienti. È stato uno shock".