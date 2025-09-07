Edin Dzeko si gode la vittoria della sua Bosnia-Erzegovina contro San Marino, ma guarda anche alla nuova avventura con la Fiorentina. Intervistato da San Marino TV, l’attaccante viola ha raccontato le sue sensazioni, tra nazionale, Serie A e futuro.

“In Italia mi trovo bene - ha detto -. Si è visto anche oggi con tutti i nostri tifosi presenti a San Marino. È stata la mia prima volta qui ed è andata bene".

Il centravanti non si pone obiettivi temporali: “Non so fino a quando giocherò. L’anno prossimo compio 40 anni, non sono più giovane, ma mi sento bene sia con la nazionale che con la Fiorentina. Finché l’allenatore penserà che servo, continuerò a dare il massimo. Con la nazionale è diverso: si gioca con il cuore e l’orgoglio di rappresentare la propria gente".

Sul campionato, Džeko predica pazienza: “Speriamo sia una bella stagione. Abbiamo iniziato con due pareggi fuori casa, ma in Serie A non esistono partite facili. Ora ci attende il Napoli in casa, i campioni d’Italia, una delle squadre favorite per lo scudetto. Noi però abbiamo qualità: con un nuovo allenatore e tanti innesti ci serve un po’ di tempo per conoscerci, ma più passa il tempo più miglioreremo".