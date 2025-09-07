Arrivano dal portale specializzato FootyHeadlines le anticipazioni pressoché definitive del terzo kit dell'Inter 2025-2026, che farà parte della serie Total 90 di Nike, e che dovrebbe essere presentato ufficialmente la prossima settimana. La terza maglia dell'Inter Milan 25-26 è caratterizzata da una combinazione di colori blu navy (Thunder Blue) con loghi e applicazioni arancioni (Safety Orange).

Come parte della serie Nike 25-26 Elite Team, la terza maglia da calcio Nike Football Club Internazionale Milano 25-26 presenta un modello fortemente ispirato all'iconico modello Total 90 di metà anni 2000. La divisa sarà messa in commercio a giorni.