C’è anche Denzel Dumfries tra i 30 giocatori nominati per il Pallone d’Oro 2024, la cui cerimonia di consegna è in programma il 22 settembre. Un traguardo prestigioso per l’esterno dell’Inter, che ha confessato tutta la sua emozione alla stampa:

“È la prima volta per me - ha ammesso Dumfries -. Non sono abituato a questo tipo di serate. Dovrete chiedere a Virgil, lui lo sa. Gli chiederò domani come funziona”.

Il riferimento è a Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool e connazionale, che con tono scherzoso ha replicato: “Indossa un bell’abito. Vivi a Milano, lì hanno un bel po’ di bei vestiti in vendita”.

Un siparietto che ha alleggerito l’attesa, ma Dumfries non nasconde l’orgoglio per essere entrato nell’élite mondiale: “È speciale. Non mi aspettavo assolutamente di essere al gala del Pallone d’Oro quest’anno. Diciamolo così: ci speravo. È fantastico, ovviamente, essere tra i trenta migliori calciatori del mondo. Un onore davvero immenso. In un momento come questo ripenso a dove sono arrivato: è una sensazione incredibile”.