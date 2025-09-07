Pesante sconfitta per l'Italia Under 19 che a Koprivnica sono stati sconfitti per 3-1 dai pari età della Germania. Gli Azzurrini vanno sotto al 6' a causa del gol di, Francis-Ikechukwu Onyeka su calcio di rigore. Nella ripresa arriva il raddoppio tedesco al 52' con Otto Emerson Stange. Al 60' l'Italia accorcia con Simone Lontani ma a sette minuti dal novantesimo Denis Husser sigilla la vittoria teutonica col gol del 3-1 definitivo. Questo il commento del CT Alberto Bollini: "Abbiamo affrontato un avversario forte soprattutto nelle individualità, con tanti elementi che già militano in pianta stabile in prima squadra. La partita è iniziata in salita, con l’arbitro che ha concesso un rigore alla Germania per un fallo di mano del tutto involontario, ma che per l’attuale regolamento ci stava. Nonostante l'1-0 avversario, abbiamo preso coraggio e siamo andati vicini al pari con un rigore in movimento di Matteo Cocchi, prima di subire il raddoppio con un'infilata evitabile. Successivamente abbiamo accorciato le distanze con Lontani e provato con tutte le nostre forze a trovare il pareggio, ma un errore individuale ci è costato il terzo gol".

Prosegue Bollini: "La squadra ha comunque dimostrato volontà, rimanendo aggrappata alla partita: il coraggio c'è stato. In questo momento - prosegue -, con nove convocati in Under 20 e diversi indisponibili, siamo una sorta di rappresentativa che sta crescendo e deve continuare a farlo. La Germania, invece, è una squadra compatta, di primissima fascia, ma preferisco affrontare questo genere di esperienze adesso piuttosto che nelle partite ufficiali"