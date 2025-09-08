Diamo il via alla settimana di Juventus-Inter, match in programma sabato 13 settembre a Torino, e commentiamo le prestazioni dei giocatori nerazzurri in Nazionale.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Lun 08 settembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print