Juventus-Inter è una partita che non necessita di presentazioni. Ma il prossimo Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre all'Allianz dopo la sosta nazionali, rischia di essere già un importante crocevia della stagione nerazzurra.

La Juventus è a punteggio pieno e vola sulle ali dell'entusiasmo dopo una chiusura di mercato che ha portato a Torino Openda e Zhegrova. L'Inter arriva a questo appuntamento dopo il ko in campionato contro l'Udinese, con tre punti di distacco dai bianconeri e dal Napoli e dopo un mercato che non ha regalato colpi di scena sul finale (eccetto l'arrivo di Akanji per il partente Pavard).

Siamo solo ad inizio campionato e quella di sabato sarà solo la terza partita del nostro campionato, ma se c'è una squadra che ha tutto da perdere quella è proprio l'Inter. Perdere contro la Juventus significherebbe scivolare a -6 dai bianconeri (da capire cosa farà il Napoli a Firenze contro la Fiorentina) e soprattutto renderebbe ancora più fragile un ambiente che rischia di sgretolarsi da un momento all'altro.

La questione stadio (con la Curva nord assente nelle prime due uscite casalinghe) e il deludente mercato rischiano di trasformarsi in un boomerang devastante. Non sicuramente un ambiente "accogliente" e facile da gestire per l'esordiente Chivu. L'allenatore nerazzurro deve essere bravo a ripartire subito, lui di Juventus-Inter ne ha giocati tanti e sa quanto significa questa partita per il popolo della Beneamata.

Toccherà poi ai giocatori in campo fornire tutte quelle risposte richieste dall'ambiente. Juventus-Inter è una partita che va approcciata nel migliore dei modi e che va giocata con la giusta cattiveria agonistica dal primo all'ultimo secondo. Negli ultimi anni è capitato, spesso, che l'Inter si perdesse soprattutto nel secondo tempo contro la formazione bianconera. Questo non sarà accettabile vista la situazione di oggi, va detto.

La sosta nazionali non aiuta, i giocatori pian piano torneranno ad Appiano in questi giorni (Lautaro si allenerà solo alla vigilia e questo è un grave problema). Juventus-Inter però può rappresentare anche una svolta positiva in caso di vittoria. Tornare a vincere contro i bianconeri potrebbe essere la giusta scintilla per un ciclo importante che ci attende fino alla prossima sosta nazionali. Non va dimenticato che l'Inter tornerà anche a giocare la Champions. L'estetica va in secondo piano, Juve-Inter è una partita da portare a casa in un senso o nell'altro. Non saranno accettati giochi di prestigio di troppo e atteggiamenti passivi.