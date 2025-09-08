Dopo la vittoria ottenuta ieri contro la Finlandia per 3-1, Piotr Zielinski ha avuto belle parole per il nuovo CT della Nazionale polacca Jan Urban. Il centrocampista dell'Inter, intervistato da TVP Sport, ha spiegato cosa ha portato il nuovo tecnico alla squadra: "È un nuovo capitolo; ogni allenatore porta qualcosa di nuovo alla squadra. Jan Urban non ha bisogno di presentazioni; ha una storia ricca e siamo felici di averlo con noi. Porta tanta serenità e un sorriso sui nostri volti. Ci aiuta davvero tanto, parla molto e, insieme al suo staff, porta molto ottimismo alla squadra".



Zielinski ha anche messo a referto un assist per il gol di Robert Lewandowski: "Ho alzato lo sguardo, ho visto Lewy tra due difensori e gli ho lanciato la palla. È un grande attaccante, non c'è bisogno di dimostrarlo. Ha capito subito che avrebbe preso la palla e l'ha messa in rete".

