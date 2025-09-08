Ha fatto qualche esperimento il CT azzurro Gennaro Gattuso nell'ultimo allenamento prima del match di questa sera contro Israele. A parte la conferma del tandem offensivo Moise Kean-Mateo Retegui, supportati da Matteo Politano, secondo la Gazzetta dello Sport si sono viste delle modifiche, con Gianluca Mancini al posto di Mirko Calafiori rispetto alla difesa vista con l'Estonia, dove sono confermati Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. In mezzo, invece, provato Manuel Locatelli come regista, con Niccolò Barella e Sandro Tonali ai suoi lati.