L’Olanda esce vincitrice da Kaunas, ma con più fatica del previsto. Gli uomini di Koeman battono 3-2 la Lituania, restando in testa al girone, ma la gara ha mostrato luci e ombre: avanti 2-0, gli Oranje hanno concesso il pari già nel primo tempo, prima che Depay firmasse la doppietta decisiva nella ripresa.

Voetbal Primeur ha stilato le pagelle, premiando tra i migliori Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter, votato con un 6,5, è stato descritto così: “Forse il giocatore che più aveva spinto contro la Polonia, oggi si è visto meno nell’area lituana. Ma è stato fondamentale nella ripresa, trovando Depay con un cross perfetto per il 3-2".

Durissimo, invece, il giudizio su Stefan De Vrij, apparso in evidente difficoltà: “Il difensore esperto non ha giocato un minuto con l’Inter nelle prime due partite e si è visto. Dopo un buon avvio dell’Olanda, è calato vistosamente. Ha causato il 2-2 con un fallo evitabile e non ha gestito bene palloni giocabili". Voto: 4,5.

Una serata, insomma, con due volti anche nei giudizi individuali: Dumfries promosso, De Vrij bocciato, mentre Depay resta il simbolo di un’Olanda che vince ma deve ancora crescere.