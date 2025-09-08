Pochi giorni prima dell'inizio delle Coppe europee, i rappresentanti delle 108 squadre qualificate alle edizioni 2025-2026 di Champions League, Europa League e Conference League si sono riuniti presso la Casa del calcio europeo di Nyon per definire i piani operativi in ​​vista del calcio d'inizio del 16 settembre. Attraverso una serie di briefing, incontri e sessioni informative, i rappresentanti dei club hanno acquisito conoscenze e si sono confrontati su una serie di argomenti cruciali, beneficiando di ulteriori opportunità di networking per promuovere un forte legame all'interno della comunità dei club europei.

Questo il commento del segretario UEFA Giorgio Marchetti: "Questa collaborazione tra la UEFA e i club è essenziale. Le riunioni prima della fase a gironi aprono sempre la stagione e assicurano che tutti i club siano sulla stessa lunghezza d'onda all'inizio della competizione. Gli incontri aiutano i club a comprendere ogni dettaglio e ad apprendere come agire in modo da ottenere il massimo successo nelle partite e nelle competizioni stesse. Questa collaborazione tra la UEFA e i club è essenziale: non facciamo nulla senza i club, e le competizioni prendono forma grazie a questa stretta collaborazione". Per la prima volta nella storia del calcio europeo, fanno il loro debutto assoluto 12 squadre, mentre 36 si qualificano per la prima volta al nuovo formato della fase a gironi, non avendo partecipato alle competizioni UEFA la scorsa stagione.