Attraverso il sito specializzato Footy Headlines trapelano le prime immagini ufficiose della nuova terza maglia dell’Inter 2025/26. Il kit, realizzato da Nike, fa parte della linea “Total 90 Elite”, pensata per omaggiare i modelli iconici dei primi anni 2000.

La divisa si distingue per una base in steel navy (denominata anche Thunder Blue), una tonalità scura ed elegante, arricchita da dettagli e loghi in arancione acceso (Safety Orange). Un contrasto deciso che richiama alla memoria alcuni tra i design più apprezzati della storica collezione Total 90.

Il template è infatti fortemente ispirato alle maglie utilizzate a metà anni 2000, reinterpretato però in chiave moderna per la nuova generazione. Secondo le indiscrezioni, la terza maglia sarà disponibile sul mercato a partire da settembre 2025, con il lancio ufficiale atteso già la prossima settimana.

