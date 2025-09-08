Gara fondamentale stasera per l'Italia che a Debrecen, in Ungheria, affronterà Israele, al momento a +3 sugli azzurri. Dopo l'affermazione brillante contro l'Estonia, la nazionale azzurra guidata ora da Gattuso è chiamata a dare continuità per rilanciarsi definitivamente nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Rispetto al successo di Bergamo, il neo ct sembra intenzionato a cambiare qualcosa nell'undici di partenza. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, si potrebbe virare su un 4-3-3 con Kean largo a sinistra e Retegui punta più Politano a destra. Mediana quindi più folta con l'inserimento di Locatelli tra Barella e Tonali: fuori Zaccagnia. In difesa, Cambiaso appare invece in vantaggio su Dimarco. Panchina anche per Frattesi ed Esposito.

PROBABILE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean.

Sezione: Copertina / Data: Lun 08 settembre 2025 alle 08:42 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture
Print