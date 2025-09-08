Parlando a Clairefontaine in conferenza stampa prima della gara contro l'Islanda di domani, il centrocampista della Roma Manu Koné, uno dei nomi più chiacchierati durante l'estate del mercato interista, conferma la propria felicità nell'indossare la maglia giallorossa: "La mia stagione alla Roma è andata molto bene. Sono molto contento di giocare per questo club, che mi ha dato grande fiducia. Non ho paura di dirlo: è stata una delle poche squadre che ha creduto in me durante il mercato, quando c’erano anche le Olimpiadi, e mi hanno preso".

Prosegue Koné: "Ho ricambiato questa fiducia con le mie prestazioni e con il mio impegno per la squadra. Sono molto felice, possiamo dire che è stata una stagione intensa. Forse abbiamo mancato la qualificazione in Champions League, ma giocheremo l’Europa League. Quest’anno abbiamo un nuovo allenatore e spero che riusciremo a fare ancora meglio, con un tecnico molto esperto che potrà portarci in alto e aiutarmi a crescere. Questo è davvero importante", nelle parole riportate da Vocegiallorossa.