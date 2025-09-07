Sono pochi gli ex compagni di squadra con cui Adriano è ancora in contatto. L'ex attaccante dell'Inter lo racconta durante il podcast 'Boteco do Chula', condotto dall'ex giocatore Aloisio Chulapa: "Non c'è prezzo per stare con le persone che ami. Non sono uno che rilascia interviste, ma oggi ho insistito e sono venuto con piacere. A nessuno importa più di me - dice con amarezza l'Imperatore -. L'unico giocatore che mi chiama per sapere come sto è Aloisio. Sono pochi quelli a cui importa degli altri. È qualcosa che non si può spiegare, ma le cose belle restano con noi".