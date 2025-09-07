Sono pochi gli ex compagni di squadra con cui Adriano è ancora in contatto. L'ex attaccante dell'Inter lo racconta durante il podcast 'Boteco do Chula', condotto dall'ex giocatore Aloisio Chulapa: "Non c'è prezzo per stare con le persone che ami. Non sono uno che rilascia interviste, ma oggi ho insistito e sono venuto con piacere. A nessuno importa più di me - dice con amarezza l'Imperatore -. L'unico giocatore che mi chiama per sapere come sto è Aloisio. Sono pochi quelli a cui importa degli altri. È qualcosa che non si può spiegare, ma le cose belle restano con noi".
Sezione: Copertina / Data: Dom 07 settembre 2025 alle 12:33
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Copertina
L'amarezza di Adriano: "A nessuno importa più di me, c'è solo un ex giocatore che mi chiama per sapere come sto"
Favre: "Tra Akanji e Pavard prendo Manuel. È un computer, con lui l'Inter ha due armi tattiche". Poi gli aneddoti ai tempi del BVB
Sucic spadroneggia con la Croazia: prova totale nella vittoria contro le Isole Far Oer, ecco i suoi numeri
Bastoni: "È stata una settimana dura, ma c'è orgoglio per la prestazione contro l'Estonia. Speriamo sia di buon auspicio"
La Finanza Calcistica Finale: il costo rosa delle squadre di Serie A. Inter solo 4^, Juventus e Napoli davanti
Zanetti: "Contento che Lautaro sia il capitano dell'Inter da sei anni. Chivu trasmette passione, da allenatore avrà successo"
L'avviso di Sala su San Siro: "Se non si trova una soluzione, il prossimo sindaco erediterà una brutta gatta da pelare"
Tardelli: "Ecco perché mi fido di Chivu, ma serve pazienza e equilibrio. Thuram sempre più decisivo, Sucic novità interessante"
Altre notizie
Domenica 07 set
- 14:25 Domani Israele-Italia a Debrecen, direzione di gara affidata allo sloveno Slavko Vincic
- 14:05 CF - Costo giocatori a bilancio, Lautaro Martinez al terzo posto nella classifica della Serie A
- 13:45 Zielinski cuore d'oro: da anni il polacco attivo nell'aiuto agli orfani. "Gioca con loro e paga le vacanze"
- 13:27 Vieri ricorda Armani: "L'ho conosciuto quando sono arrivato all'Inter. È stato il più grande"
- 13:07 Orrico: "Dell'Inter ho sempre ammirato una cosa. Inzaghi? Per me è incompleto, gli mancava lo spirito agonistico"
- 12:47 Il Prof. Bava: "Mercato della Juventus soddisfacente. Se penso a come si sono mosse Inter e Milan..."
- 12:33 L'amarezza di Adriano: "A nessuno importa più di me, c'è solo un ex giocatore che mi chiama per sapere come sto"
- 12:18 FIFA, Infantino riceve la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria: "Onorificenza bella e importante"
- 12:04 Napoli, De Bruyne avverte le rivali: "Mi sto ambientando in Serie A"
- 11:49 TS - Giornate di straordinari per Chivu alla Pinetina: Diouf a lezione da prof. Mkhitaryan
- 11:35 TS - Vlahovic e David sognano di giocare in coppia. Ma Tudor al derby d'Italia non vuole rischi
- 11:21 InterNazionali - Dagli olandesi a Zielinski e Calhanoglu: oggi fine degli impegni per quattro giocatori dell'Inter
- 11:07 TyC Sports - Argentina, Lautaro titolare nella notte tra mercoledì e giovedì. L'Inter osserva (e spera) con attenzione
- 10:53 Galatasaray, Buruk: "Volevamo Calhanoglu, ma l'Inter non ha voluto venderlo. Ora credo non cambi nulla"
- 10:38 Jugovic: "Chivu? Mi fido di Marotta, difficilmente sbaglia valutazioni. Ecco chi è il mio preferito tra i due fratelli Thuram"
- 10:24 Marcolin ricorda Mihajlovic: "Ho lavorato con lui anche all'Inter, poi sono stato il suo secondo a Catania e Firenze"
- 10:10 TS - Inter, il miglior attacco è la difesa. Due su tre i difensori nerazzurri a rete anche con le Nazionali
- 09:55 GdS - Juventus, Tudor si affida a McKennie: è la mossa tattica anti-Dumfries. Ballottaggio con Kostic
- 09:27 Lotta scudetto, Adopo elegge la sua favorita: "Dico Inter, è fortissima"
- 09:13 Qui Juve - Zhegrova punta alla convocazione per l'Inter, Tudor ritrova tre infortunati
- 08:57 Favre: "Tra Akanji e Pavard prendo Manuel. È un computer, con lui l'Inter ha due armi tattiche". Poi gli aneddoti ai tempi del BVB
- 08:43 GdS - Il doppio compito di Akanji: contenere Yildiz e non solo. In Premier nessuno meglio di lui in una statistica
- 08:29 CdS - Chivu, dal precedente col Parma alla panchina dell'Inter: contro la Juve di Tudor la vittoria più prestigiosa
- 08:15 CdS - Verso Juventus-Inter, Chivu pensa a una mediana 'stile Inzaghi': il motivo. La grande novità sarà in difesa
- 00:50 Haaland saluta Akanji: "Un top player e un grande ragazzo. Ti auguro il meglio all’Inter"
- 00:00 La stagione del disamore
Sabato 06 set
- 23:46 Italia-Estonia trionfa in tv: quasi tre milioni di spettatori per la sfida degli Azzurri
- 23:32 Inter Women, Vilhjálmsdóttir ai tifosi: "Abbiamo bisogno di voi contro l'Hibernian"
- 23:18 Primo contratto da pro per il terzino classe 2008 Thomas Lizzi: "Questo è solo l'inizio"
- 23:03 Locatelli: "Lookman? Brutto quando un giocatore si impunta per andare via. Tra lui e l'Atalanta..."
- 22:49 Serie A, nominato JP Morgan come nuovo advisor per lo sviluppo a livello internazionale
- 22:34 La Champions League minuto per minuto: le radiocronache delle Coppe europee anche su RAI e RTL 102.5
- 22:20 Inter Women, un gol per festeggiare un traguardo speciale: 100 presenze in nerazzurro per Elisa Polli
- 22:05 Messico, Aguirre e il legame con Nagatomo: "Ragazzo straordinario, con lui parlavo italo-spagnolo"
- 21:50 ESCLUSIVA VIDEO - Ronaldo da Taormina: "Cosa mi aspetto da Juve-Inter? Una vittoria nerazzurra, come sempre"
- 21:37 L'Inter Women batte la Fiorentina, Polli esulta: "Felice per la 100esima presenza e per il gol. Un orgoglio essere qui"
- 21:23 L'Inter Women batte la Fiorentina, Piovani: "Bravi a partire forte. Se giochiamo così possiamo mettere in difficoltà tutti"
- 21:09 Gol con la Nazionale olandese, Dumfries a -3 da Koeman. Il CT scherza: "Non tira nemmeno i rigori"
- 20:54 Il preparatore del PSG Filetti: "Il 5-0? Vi spiego l'errore dell'Inter, ma noi pensavamo di essere più forti"
- 20:40 Trento, Tabbiani: "L'Inter U23 crescerà molto durante la stagione, ha tanta qualità"
- 20:25 Cossu: "Barella un predestinato che si è consacrato. Di lui mi colpì la sfacciataggine"
- 20:11 Dumfries: "All'Inter sono a mio agio, ma potrei fare bene anche in Premier League. Chivu ha le idee chiare"
- 19:58 L'Inter di Piovani vince la prima in Serie A Women's Cup: Fiorentina superata 3-1 all'Arena Civica
- 19:43 Pallone d'Oro, Rodri snobba Lautaro: "Penso andrà a un giocatore del PSG, però mi piacerebbe..."
- 19:28 Romano: "Accordo tra Vlahovic e l'Inter? Non risulta. Ma lui valuta l'idea di lasciare la Juve a zero"
- 19:15 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 19:02 Colpo per l'Italia Under 20 di Nunziata in casa dell'Inghilterra: decisivo il gol di Iddrissou
- 18:47 Condò inquadra la nazionale di Gattuso: "Ottima la coppia Bastoni-Calafiori"
- 18:33 L'ag. di Pio Esposito: "Debutto con l'Inter e in Nazionale, storia da libro Cuore. Grande il lavoro del club"
- 18:18 Sucic spadroneggia con la Croazia: prova totale nella vittoria contro le Isole Far Oer, ecco i suoi numeri
- 18:03 Inter Women, Piovani: "Io credo molto nel gruppo e nei risultati da ottenere tutti insieme"
- 17:49 Qui Juventus - Zhegrova fa gli straordinari per essere pronto contro l'Inter
- 17:34 Accordo tra Manchester United e Trabzonspor per la cessione di Onana: ora è tutto nelle mani del portiere
- 17:20 Serie A Women's Cup, le ufficiali di Inter-Fiorentina: Piovani si affida al tandem Glionna-Polli
- 17:05 Pioli dimentica i dolori inflitti da Dzeko nei derby di Milano: "Felice sia arrivato a Firenze"
- 16:50 Winter: "Chivu è la persona giusta per l'Inter. Ma credo abbia bisogno di tempo che in Serie A non c'è"
- 16:35 Galante: "Con l'Udinese serata no, ma l'Inter resta una squadra forte. E sul mercato ha agito bene, ecco perché"
- 16:20 Bastoni: "È stata una settimana dura, ma c'è orgoglio per la prestazione contro l'Estonia. Speriamo sia di buon auspicio"
- 16:00 Moretto: "L'Inter ha sondato Frendrup in estate come opzione in caso di alcune cessioni"
- 15:40 L'agente di Politano: "All'Inter con Conte ha avuto meno spazio, ma è diventato comunque un giocatore importante"
- 15:20 Akanji: "È difficile realizzare di non essere più al City, ma Guardiola ha detto cose poco carine. L'arrivo a Milano…"
- 15:00 Per l'Italia il successo è triplice: sul campo, sugli spalti di Bergamo e anche davanti alla TV
- 14:40 La Finanza Calcistica Finale: il costo rosa delle squadre di Serie A. Inter solo 4^, Juventus e Napoli davanti
- 14:23 PSG-Juve tornano le scintille, Al-Khelaïfi contro Comolli: "Non vincerete questa battaglia con me"
- 14:03 Bastoni torna ad esultare anche con la sua Italia: "Bella vittoria, entusiasmo e la gioia del gol"
- 13:48 La Nazionale di Gattuso piace: per Italia-Estonia quasi 6 milioni di spettatori davanti alle tv e il 34% di share
- 13:33 Francia, Deschamps tiene a riposo Thuram ma supera l'Ucraina: "Sapevamo di avere qualità, servirà una conferma"
- 13:18 La Croazia di Sucic vince, Dalic contento a metà: "I tre punti sono importanti, ma c'è una cosa che mi dà fastidio"
- 13:03 Juventus, David: "Derby d'Italia importante per la stagione e i tifosi, lo prepareremo al meglio"
- 12:49 Dopo l'esordio con l'Inter, arriva quello con la Nazionale. La gioia di Esposito: "Emozione indimenticabile"