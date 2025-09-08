Sergio Pellissier, ex attaccante ammirato in Serie A con la maglia del Chievo Verona, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, dei centravanti del campionato italiano.

"Quello più completo è Lautaro, che si avvicina agli attaccanti dei miei tempi, al mio modo di giocare - le sue parole -. Oggi sono però molto più fisici. Il problema non è che non sono più attaccanti ma che viene concesso di fare gol per tanti mesi. Ai nostri tempi se non facevi gol giocava un altro perché ce n'era un altro che ti sostituiva. Oggi hai più possibilità di emergere".

"Io punterei su Castro, perché Sartori difficilmente sbaglia. E' una società sana, che ti fa crescere, ha un attaccante vero come Immobile che può insegnargli tanto. Serve bisogna avere fiducia negli attaccanti. Oggi è difficile valutare un giocatore, perché non fanno i veri attaccanti ma fanno un po' di tutto - ha poi aggiunto -. Kean? A me piace, è un giocatore abbastanza completo, è una prima punta anomala che gli piace giocare da solo perché così spazia liberamente. Lui si mette a disposizione però della Nazionale, per un Gattuso che trasmette una grande voglia per l'Italia. Quando hai uno che crede in te e ti incita, puoi rendere in qualsiasi ruolo".