Massimo Orlando, ex giocatore, è intervenuto ai microfono di TMW Radio durante il programma Maracanà per parlare dell'Inter e della prossima giornata di campionato.

"Da chi mi aspetto un segnale dopo la ripresa? Inter e Fiorentina. La Fiorentina perché ci sono delle aspettative, e se perdi col Napoli hai 2 punti in 3 partite. E poi l'Inter deve dare una risposta dopo il ko contro l'Udinese. Ora deve metterci qualcosa di suo anche Chivu, che è sotto esame anche lui", le sue parole.