Lautaro Martinez proverà a tornare in Italia giovedì nel tardo pomeriggio, a 48 ore circa da Juventus-Inter. Come riporta Tuttosport, l'argentino potrebbe essere titolare nella sfida contro l'Ecuador che si giocherà nella notte italiana tra martedì e mercoledì (ore 1.00). Dopodiché tornerà a Milano, pronto per giocare anche contro i bianconeri.

La convocazione, a meno di problemi, è scontata. La presenza nelle scelte iniziali va invece verificata, ma i precedenti confortano Chivu. A novembre 2024 saltò il Verona ma per un attacco febbrile, dopo aver giocato contro il Perù (suo il gol decisivo). Ad ottobre era invece partito titolare contro la Roma segnando l'1-0 con cui i nerazzurri vinsero, pochi giorni prima aveva giocato contro la Bolivia. Andando a ritroso, a settembre 1-1 in casa del Monza, sempre dopo aver giocato con l'Argentina.

Nell'annata precedente proprio il derby d'Italia si giocò a novembre dopo la pausa per le nazionali, 1-1 con gol dell'argentino. Ad ottobre altro gol al Torino e prima ancora due assist contro il Milan a settembre.