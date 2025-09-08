Che attacco schiererà Didier Deschamps contro l'Islanda? Le defezioni di Ousmane Dembélé e Desiré Doué portano il CT dei Bleus a dover fare nuove scelte, ma nel corso della conferenza stampa della vigilia l'ex juventino fa capire che non ci saranno troppi stravolgimenti tattici: "Ovviamente perdiamo due giocatori molto importanti come Ousmane Dembélé e Désiré Doué, ma ho stilato una lista e ho richiamato Kingsley Coman. Non ho intenzione di rinunciare a quello che stiamo facendo bene per mettere in difficoltà i nostri avversari".

L'ipotesi è quella di vedere Michael Olise come fantasista: "Olise è un giocatore offensivo e creativo. Sa passare dalla fascia destra al cuore del gioco. Usa molta abilità e tecnica per trovare gli attaccanti davanti a sé". Si torna poi al caso diplomatico sorto tra PSG e Federcalcio francese dopo gli infortuni dei due giocatori: "Quello che è successo è successo. Sono particolarmente dispiaciuto per Ousmane e Désiré perché perdiamo due giocatori per la partita di domani. Abbiamo agito in modo molto professionale, come facciamo con tutti i giocatori, tenendo conto delle loro emozioni. Per evitare qualsiasi dubbio, il PSG non è il nostro avversario, anche se abbiamo interessi divergenti. Il protocollo prevede che tutti i giocatori registrino il loro infortunio a Clairefontaine. Ma quando questo non è possibile, non è possibile".