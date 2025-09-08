Stasera a Zagabria, gara valevole per il Gruppo L di qualificazioni ai Mondiali, la Croazia ospita il Montenegro in uno dei classici derby della ex Jugoslavia. Partita che interessa da vicino anche i tifosi interisti, visto che in campo salvo sorprese ci sarà anche Petar Sucic, a comporre il centrocampo assieme a Mario Pasalic e Luka Modric. 

Ecco nello specifico l'undici croato previsto allo stadio Maksimir:

Croazia (4-3-3): Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Stanisic; Sucic, Modric, Pasalic; Kramaric, Budimir, Perisic. 

Data: Lun 08 settembre 2025 alle 12:14
Autore: Redazione FcInterNews.it
