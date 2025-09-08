Stando a quanto filtra dall'allenamento che si è svolto a porte chiuse, alla vigilia di Francia-Islanda, Didier Deschamps, ct de Les Bleus, dovrebbe puntare Bradley Barcola e Marcus Thuram in attacco, alla luce dei forfait per infortunio dei parigini Ousmane Dembélé e Désiré Doué.

Tikus potrebbe fare coppia con Kylian Mbappé nel 4-4-2 provato dal tecnico dei transalpini, che sta preparando un cambiamento anche sulla fascia sinistra: Theo Hernandez, infatti, dovrebbe sostituire Lucas Digne. Lo riporta L'Équipe.

PROBABILE FRANCIA: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Olise, Tchouaméni, Koné, Barcola; M. Thuram, Mbappé.