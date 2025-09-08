Jacobo Ramon, uno dei nuovi arrivi estivi del Como di Cesc Fabregas, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport raccontando del suo impatto con la Serie A e con la squadra lariana. Lì dove milita un altro giocatore proveniente come lui dalla cantera del Real Madrid quale il talento argentino Nico Paz, indicato a lungo come sogno proibito dell'Inter: "È un mio grande amico e gli auguro il meglio. Spero che resti per tanti anni con me al Como. Non sono sorpreso, lo conosco da tempo, sapevo quanto era forte, aspettavo solo che lo dimostrasse al mondo. E lo sta facendo".

Sulle prime impressioni in Serie A: “Mi sembra un campionato più fisico rispetto alla Liga. In Italia ogni partita è difficile e il livello è molto competitivo. Qui al Como c’è un’idea di calcio molto simile a quella spagnola: possesso, costruzione dal basso, tecnica. Sono cose che fanno parte della mia formazione".