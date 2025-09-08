"È stata un'ottima partita, questi sono punti chiave per la classifica. Il modo in cui ci siamo mossi in campo e abbiamo lanciato i contropiedi è motivo di orgoglio. Dobbiamo continuare così. Ciò dimostra che abbiamo molta qualità in squadra. L'assist? Ho notato Robert Lewandowski tra due difensori e gli ho giocato la palla lì, lui ha fatto il resto". Così Piotr Zieliński, a margine della vittoria della Polonia sulla Finlandia nel match valido per il girone di qualificazione ai Mondiali.

Una partita prima della quale il centrocampista interista era stato onorato dalla Federcalcio polacca con una maglia commemorativa per il traguardo raggiunto delle cento presenze con la sua nazionale: "Avere più di cento presenze con la nazionale è motivo di orgoglio. È anche merito di tutto lo staff e di tutti gli allenatori che ho avuto. Non voglio fermarmi e spero di raggiungere quota 150", le sue parole riportate da Laczynaspilka.pl.