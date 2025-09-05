Dal ritiro della Nazionale croata, Josip Sutalo, centrocampista dell'Ajax, parla anche delle ambizioni stagionali con il club neerlandese: "Non mi alleno da un mese, ma sono contento del nuovo allenatore. Abbiamo ancora bisogno di un po' di tempo per abituarci a lui, per capire la sua idea di gioco, ma col passare del tempo sono sicuro che migliorerà. Champions League? Mi aspetto di qualificarmi, abbiamo molte belle partite davanti a noi".