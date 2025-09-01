Prima battuta d’arresto per l’Arsenal in Premier League: i Gunners cadono ad Anfield contro il Liverpool (1-0), in un big match che conferma i Reds come una delle principali candidate al titolo.

A decidere l’incontro è stato Dominik Szoboszlai, autore all’83’ di una splendida punizione che ha lasciato di sasso Ramsdale. Un gol ancora più significativo perché arrivato da una posizione insolita per l’ungherese, schierato da Klopp come terzino destro e non nel suo consueto ruolo di mezzala offensiva.

Con questa vittoria, il Liverpool di Jürgen Klopp prosegue la sua marcia perfetta: tre vittorie su tre e vetta solitaria della classifica a quota 9 punti. L’Arsenal resta invece a 6, pagando a caro prezzo una prestazione opaca e poco incisiva in fase offensiva. Un successo che aumenta la fiducia dei Reds, attesi ora anche in Champions League, dove l’Inter incrocerà sia il Liverpool sia l’Arsenal nella fase a gironi. Un girone che si annuncia di altissimo liv