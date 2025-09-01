Il Borussia Dortmund, avversario dell’Inter nella League Phase della Champions League, trova la prima vittoria stagionale in Bundesliga superando con un netto 3-0 l’Union Berlino nella seconda giornata. Dopo il rocambolesco 3-3 all’esordio contro il Sankt Pauli, la squadra di Niko Kovac si rilancia con una prestazione solida e convincente.

Il match si è sbloccato sul finire del primo tempo, al 44’, grazie a Serhou Guirassy, abile a finalizzare da distanza ravvicinata l’assist di Yan Couto. L’attaccante guineano ha poi raddoppiato al 58’ con un pregevole pallonetto su Rönnow, al termine di un rapido scambio con Maximilian Beier. Per lui è già il terzo gol in campionato, al pari di Harry Kane e Michael Olise del Bayern Monaco.

L’Union, troppo limitato per impensierire i gialloneri, si è definitivamente arreso all’81’, quando Felix Nmecha, appena entrato al posto di Jobe Bellingham, ha calato il tris con una conclusione potente dopo un corner mal respinto. Con questo successo, il Dortmund cancella le incertezze dell’esordio e rilancia le proprie ambizioni di vertice, ritrovando fiducia in vista dei prossimi impegni europei.