La Juventus torna a lavorare in vista della sfida contro l'Inter. Come riporta Tuttosport, si rivedranno subito Koopmeiners, Openda e Yildiz. Già presente Zhegrova che si sta allenando in solitaria in attesa di abbracciare i nuovi compagni. Mercoledì arriveranno invece David e Vlahovic, nel frattempo già da oggi ci saranno (di ritorno dai rispettivi acciacchi) Perin, Miretti e Cabal.

L'unico indisponibile sarà lo squalificato Cambiaso, che si prepara a giocare contro il Borussia Dortmund in Champions League. Al posto dell'azzurro si aprono diverse candidature, da McKennie a Joao Mario fino a Kostic.