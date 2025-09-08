Gianluca Nani, group technical director dell’Udinese, in un’intervista rilasciata al Messaggero Veneto ha fatto il punto sulle operazioni estive del club friulano e sulle prospettive della stagione 2025/26. Annata che ha visto la squadra di Kosta Runjaic partire con il colpo grosso ottenuto a San Siro in casa dell'Inter prima della sosta, a detta del dirigente emblematico del salto di qualità a livello mentale che si attende dal gruppo: "Lo abbiamo dimostrato a San Siro, dove la squadra ha fatto vedere la voglia di lottare e giocarsi la partita”.