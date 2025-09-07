Pablo Pinones Arce, tecnico della Fiorentina Women, non gira attorno al problema nell'analizzare la sconfitta della sua squadra per mano dell'Inter: "Noi abbiamo iniziato la partita molto male, non ci siamo state nei primi 5' - le sue parole ai canali ufficiali del club viola -. Poi piano piano abbiamo preso un po' di fiducia ma eravamo sotto di due gol. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, costruendo anche qualche occasione per fare gol. Ci è mancato l'ultimo passaggio".